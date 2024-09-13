تسونامي ضخم يهز الأرض تسعة أيام

كشف فريق دولي من الباحثين في مجلة “ساينس” أن تسونامي هز الأرض لمدة تسعة أيام في سبتمبر 2023. نتيجة انهيار أرضي في مضيق جرينلاند الناجم عن تغير المناخ.

وأوضح أحد مؤلفي الدراسة كريستيان سفينفيغ من الخدمة لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة. أن “الأمر الفريد تماما في هذا الحدث هو مدة الإشارة الزلزالية وثبات ترددها”.

وأضاف: “لقد أنتجت الانهيارات الأرضية وأمواج التسونامي الأخرى إشارات زلزالية. ولكن لبضع ساعات فقط وعلى المستوى المحلي للغاية. تمت ملاحظة هذه الإشارة في جميع أنحاء العالم، حتى في القارة القطبية الجنوبية”.

وفاجأت هذه الظاهرة في البداية المجتمع العلمي، الذي بدأ بتعريفها على أنها “جسم زلزالي مجهول الهوية”. قبل أن يثبت أنه وجد مصدره في انهيار أرضي في مضيق ديكسون (شرق جرينلاند).

وفي سبتمبر 2023، سقط 25 مليون متر مكعب من الصخور والجليد في هذا المضيق البحري النائي وغير المأهول. والذي يقع على بعد 200 كيلومتر تقريبًا من المحيط. وتسبب هذا الانهيار الأرضي في حدوث تسونامي ضخم بارتفاع 200 متر في مركزه.

وعلى بعد 70 كيلومترا، دمرت أمواج تسونامي بارتفاع أربعة أمتار قاعدة بحثية في جزيرة إيلا.

وأوضح GEUS أن الانهيار نتج عن ترقق النهر الجليدي عند قاعدة الجبل، والذي نتج عن تغير المناخ.

وحذر كريستيان سفينيفج من أنه “مع استمرار ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي. يمكننا أن نتوقع زيادة وتيرة وحجم هذه الأحداث في المستقبل”. مشددًا على أنه “ليس لديه خبرة في منطقة قطبية شمالية ساخنة. مثل تلك التي نلاحظها حاليًا”.

ويدعو إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وهو ما يمثل تحديًا في هذه البيئات القاسية.