“تسونامي” في الجزائر.. خبير يحسم الجدل

نشر الكثيرون مقاطع فيديو لشواطئ، مؤكدين أن حركة الامواج غير عادية، ما أثار الرعب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على ذلك، أوضح رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم. أنه علمياً لا يمكن وقوع تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

ويحدث التسونامي بعد أن يقع الزلزال في وسط البحر، وترتفع الموجة بـ3 سنتيمتراً إلى أن تصل. إلى 30 متراً فوق المياه وتلزمها لذلك مسافة 14 ألف كيلومتر. في حين أن مسافة المتوسط من الجزائر إلى مرسيليا لا تصل 900 كيلومتر.

كما أضاف في تصريحات لـ”العربية.نت”: درسنا حركة البحر الأبيض المتوسط منذ 10 آلاف سنة. ولم يحدث أن وقع تسونامي فيه، لهذا فما يتم تداوله لا أساس علمي ولا تقني له. ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بوقوعِ الزلازل”.

فيما نفى سيناريو يتحدث عن إمكانية وقوع “تسونامي مفتعل”. مؤكداً أن “القوة الذرية الموجودة في العالم كله. لا يمكنها تشكيل 10% من قوة زلزال تسونامي، وما يتم الحديث عنه لا قاعدة له”.