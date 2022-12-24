تسونامي كوفيد قادم.. علماء صينيون يحذرون!

حذر علماء الأوبئة في الصين، من موجة لفيروس كورونا قادمة الشهر المقبل، وصفوها بتسونامي كوفيد.

وحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، قال العلماء، أن ذروة حدوث كوفيد في الصين قد تأتي في أوائل جانفي القادم.

وقال عالم الأوبئة والأستاذ الذي يرأس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونغ، بن كاولينج: “أعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية يناير. بعض المدن، مثل بكين، تجاوزت الذروة بالفعل”.

ومن جهته قال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى هواشان بجامعة فودان، تشانغ ويندونغ:” أعتقد أن ذروة الإصابة في شنغهاي ستحدث في غضون أسبوع. ثم يستمر تفشي المرض لمدة شهر إلى شهرين آخرين”.

وقالت الصحيفة، أنه ونظرا لارتفاع درجة انتقال متغير أوميكرون، السائد الآن في الصين، من المتوقع أن تكون الزيادة في العدوى مفاجئة.

مشيرة إلى أنه ونظرا لحجم سكان الصين والاختلافات الإقليمية، فإن قمم الزيادة ستحدث في مناطق مختلفة، وفي أوقات مختلفة.

وكتبت الصحيفة: “قد يستغرق الأمر نحو شهرين حتى تهدأ تسونامي العدوى التي اجتاحت المدن الرئيسية في الصين”.