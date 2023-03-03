تسوية الجولة الـ 16..صدام البقاء بتيزي وزو وسوسطارة في مهمة صعبة

تتواصل اليوم الجمعة، اللقاءات المتأخرة عن الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة الأولى، والتي انطلقت أمس، بمواجهة فاز بها شباب بلوزداد، بهدف يتيم على مضيفه هلال شلغوم العيد.

وستكون الأنظار، مصوبة نحو ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، الذي سيحتضن قمة مثيرة في سباق البقاء بين شبيبة القبائل، وأولمبي الشلف، في صدام لا يقبل القسمة على اثنين.

ويبحث الكناري، المتواجد في المركز ما قبل الأخير برصيد 12 نقطة، عن تحقيق انتصار يعزز آماله في الابتعاد قريبا عن منقطة الخطر، وهو ما يراهن عليه الشلفاوة، الذين يملكون 21 نقطة.

وفي ثاني لقاءات اليوم، يحل فريق اتحاد العاصمة برصيد 25 نقطة، والذي يستهدف ملامسة “البوديوم” ضيفا ثقيلا، على مولودية البيض، الباحث بدوره، عن تعزيز رصيده بنقاط جديدة، والوصول إلى النقطة 25، للتنفس قليلا والابتعاد نسبيا عن ضغط حسابات البقاء.