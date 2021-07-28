تسوية الديون السابقة  للمؤسسات العمومية للصحية اتجاه معهد باستور

الوزير الأول يوافق على تسديد ديون الأكسجين والغازات الطبية

وافق الوزير الأول على تسوية ديون المؤسسات العمومية للصحية التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات غير مسددة بعنوان السنوات المالية السابقة، وهذا لضمان تزويد هذه المؤسسات بمختلف المواد و المستلزمات الطبية و غيرها من الاحتياجات الضرورية لخدمة الصحة و المريض، و توفير مختلف الغازات الطبية و الأكسجين والكواشف و اللقاحات و الأمصال التي تم اقتناءها من معهد باستور.

وجاءت هذه الموافقة بناء على الارسالين رقم 610 و 627 و هذا لضمان تزويد هذه المؤسسات الصحية بمختلف الغازات الطبية و الأكسجين، و تخوفا من عزوف معهد باستور من عملية تزويد هذه المؤسسات بهذه المستلزمات بسبب عدم استفاء ديونهم، مما يؤثر سلبا عن هذه المؤسسات و يجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها للمريض خاصة في مثل هذه الظروف الصحية التي تعرفها البلاد بسبب انتشار فيروس كورنا و ارتفاع طلب هذه المؤسسات على مادة الأكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا.

وحسب مراسلة وزارة المالية المؤرخة بشهر جويلية المتضمنة ترخيص من اجل تسوية ديون المؤسسات العمومية لصحة غير مسددة برسم السنوات السابقة و هذا بناء على تعليمات الوزير الأول، و وفقا للمقررين الأول تحت رقم 7310 للمديرية العامة للميزانية والثاني رقم 853 من المديرية العامة للمحاسبة و هذا بتاريخ جويلية 2021، و يهدف هذان المقرران إلى منح ترخيص بصفة استثنائية من أجل التكفل بالنفقات المرتبطة بديون المؤسسات العمومية للصحة بعنوان الأكسجين و الغازات الطبية وكذا اللقاحات والأمصال والكواشف الطبية، المقتناة من معهد باستور بالجزائر.

ويرفق هذا المقرر بمبالغ الديون موزعة حسب كل مؤسسة و حسب الأبواب و مؤشر عليها بختم وزارة المالية، و أضاف المقرران انه لا يتم التكفل بالنفقات المرتبطة بهذه الديون غير المسددة إلا في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة ذات الصلة بعنوان ميزانيات تسيير المؤسسات العمومية للصحة لسنة 2021 و في إطار احترام التنظيم المعمول به في هذا المجال، و ألحت المراسلة على الآمرين بالصرف و المراقبين الماليين المعنيين و أمين الخزينة المركزي و الرئيسي و أمناء الخزائن الولائيين و أمناء الخزائن المؤسسات العمومية للصحة بالسهر على الاحترام الصارم لهذه المراسلة.