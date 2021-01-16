تسوية العقود النهائية لسكنات “عدل 1” قبل 15 مارس القادم

قررت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، تسوية العقود النهائية لمكتتبي عدل 1 قبل الـ15 من شهر مارس المقبل.

وحسب بيان لوكالة عدل، فإن القرار اتخذه المدير العام للوكالة، طارق بلعريبي، على هامش لقاء تقييمي مع المدراء المركزيين والمدراء الجهويين والمدير المكلف بالعقود.

وأضاف البيان، أن المسؤول الأول عن وكالة عدل، استمع خلال اللقاء إلى عرض عن تقدم الأشغال بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة منها التي انطلقت خلال سنة 2020.

ودعا المدير العام الى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال و تفادي التأخر في الإنجاز و ضرورة احترام الآجال التعاقدية.

وأكد بلعريبي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسليم السكنات في آجالها المحددة ،كما ألزم المدراء الجهويين و مدير العقود بالوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره بضرورة التنسيق مع مدراء المشاريع في مختلف الولايات.

كما شدد ذات المسؤول، على ضرورة تسوية عقود الأوعية العقارية التي تنجز فوقها هاته السكنات عدل، تفاديا للتأخر في تسليم عقود المستفيدين .

ودعا المدير العام لوكالة عدل، لتسوية ملف العقود النهائية لبرنامج 55 الف سكن عدل 1 في مدة قصيرة لا تتعدى 15 مارس المقبل .

وفي الأخير، دعا المدير العام لوكالة عدل مدير الدراسات بوكالة عدل إلى تسريع الدراسات في المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا.