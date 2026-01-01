تسوية الوضعية المهنية لأعضاء المنظمات النقابية.. وزارة التربية تصدر قرارا هاما

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق رزنامة لتسوية الوضعية المهنية لأعضاء المنظمات النقابية المعتمدة، بعد انقضاء الأجل المخصص لذلك وفق نص المادة 119 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي.

وأوضح بيان الوزارة أن أي منظمة نقابية لم تتقدم بطلب ضمن الآجال المحددة، يمكنها الآن تقديم القوائم الإسمية للمعنيين. تمهيداً لاعتمادها من قبل الوزارة وفق المواد من 104 إلى 107 من نفس القانون.

وأشار البيان إلى أن المعنيين ملزمون بالالتحاق بمناصبهم الأصلية يوم الأحد 4 جانفي 2026، في انتظار دراسة القوائم. من طرف الوزارة بالتنسيق مع المنظمات النقابية.

وتضمنت الرزنامة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، تقديم القوائم الإسمية يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 جانفي 2026. على أن يكون آخر أجل لدراستها يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026.

و يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية وضمان ممارسة الحقوق النقابية بشكل منتظم، بما يساهم في. تحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع التربوي.