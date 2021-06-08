تسوية رزنامة الجولة الـ21.. المولودية والشباب في تنقل صعب إلى المدية وسكيكدة

تعود عجلة البطولة أمسية اليوم للدوران في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ21 من الرابطة المجترفة، حيث تشهد مباريات نارية بالنسبة للأندية التي غادرت المنافسات القارية في الدور ربع النهائي، ويتعلق الأمر بفريق مولودية الجزائر الذي سيتنقل إلى ملعب إمام إلياس بالمدية لمواجهة فريق “لوام”، وفريق شباب بلوزداد الذي سيتنقل إلى سكيكدة لمواجهة الفريق المحلي.

وسيتنقل فريق شباب بلوزداد الى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية التي سجلت استفاقة ملحوظة في هذه المرحلة الثانية من البطولة، وباتت تؤمن اكثر من اي وقت مضى بحظوظها في البقاء باعتبار انها لا تزال تتنافس على 42 نقطة.

والامر المؤكد، ان شباب بلوزداد،- الذي لا تزال لديه مقابلة متأخرة ضدّ شبيبة القبائل-، سيكون مجبرا على تحقيق نتائج ايجابية في ما تبقى من مشوار البطولة، ان كان لديه النية في الحفاظ على لقبه.

وفي المباراة الثانية سيحرص اولمبي المدية الذي لا يزال متأثرا بإقصائه من كاس الرابطة على يد اتحاد الجزائر وخسارته في البطولة امام شباب بلوزداد، على تسجيل نتيجة ايجابية تمكنه من تدارك التأخر وتأكيد مشواره الجيد في مرحلة الذهاب.

وبفارق 15 نقطة كاملة عن الرائد وفاق سطيف، ستكون مهمة فريق مولودية الجزائر بقيادة مدربه نغيز صعبة جدا في مسعى التدارك، بالنظر الى الفترة الصعبة التي يمرّ بها النادي حاليا خاصة بعد ابعاد الرباعي المتورط لأسباب انضباطية.