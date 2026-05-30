تسوية رزنامة الجولة 23.. مستقبل الرويسات يفوز أمام إتحاد الجزائر بهدف دون رد

حقق نادي مستقبل الرويسات، اليوم السبت، فوزا مستحقا أمام إتحاد العاصمة، بهدف دون رد، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة.

ورفع مستقبل الرويسات رصيده إلى 36 نقطة عقب فوزه الثمين على الاتحاد. ووصل فريق الرويسات إلى النقطة 36 من 29 مباراة، على أن يخوض آخر لقاء له هذا الموسم يوم 5 جوان أمام اتحاد خنشلة، في مواجهة يسعى من خلالها لإنهاء مشواره بنتيجة إيجابية.

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند 36 نقطة أيضًا، غير أن الفريق العاصمي لا يزال يملك ثلاث مباريات متبقية، منها مواجهتان مؤجلتان؛ الأولى أمام شباب بلوزداد يوم 2 جوان لحساب الجولة الـ26، والثانية أمام نجم بن عكنون ضمن الجولة الـ28، قبل أن يختتم موسمه يوم 6 جوان بتنقل إلى وهران لمواجهة مولودية وهران.

وستكون المباريات المتبقية فرصة للطاقم الفني لاتحاد الجزائر لمواصلة تقييم التعداد والوقوف على جاهزية مختلف العناصر، في إطار التحضير للموسم المقبل وضبط معالم التشكيلة التي سيعتمد عليها النادي مستقبلاً.