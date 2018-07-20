تسوية وضعية أصحاب شهادة “كاتب في السلك الطبي”

شرعت وزارة التكوين و التعليم المهنيين في تسوية وضعية أصحاب شهادة تقني سامي في تخصص كاتب في السلك الطبي.

و أكد وزير القطاع محمد مباركي اليوم في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني لخضر بن خلاف،

إن مصالحه بدأت في إلحاق هذه الشهادة مع تخصص شهادة تقني سامي كتابة مديرية.

و قال الوزير إن هذا الإجراء جاء كون الشهادتين تستجيبان لنفس شروط التكوين،لاسيما مستوى التأهيل و برنامج و مدة التكوين.

و بحسب مباركي فقد تم تكليف المصالح المركزية المكلفة بتنظيم التكوين المهني،قصد التكفل بملفات المعنيين بالأمر.

و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذا الإشكال و دراسة الحالات بالتنسيق مع المؤسسات التكوينية.

يشار إلى أن تخصص”كاتب في السلك الطبي” قد تم حذفه من مدونة شعب و تخصصات التكوين المهني، ليتم إدراجه في شبه الطبي.

الأمر الذي دفع حاملي هذه الشهادة للإحتجاج مؤخرا بسبب عدم قبول شهادتهم في الوظيفة العمومية.