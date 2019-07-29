تسوية وضعية أكثر 236 ألف شاب تجاه الخدمة الوطنية

تخص البالغين 30 سنة فما فوق والمولودين سنة 1984

تم تسوية وضعية أكثر من 931 ألف متأخر من مختلف الدفعات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن استفادة أكثر من 236 ألف مواطن بالغ أكثر من 30 سنة من التسوية تجاه الخدمة الوطنية للبالغين 30 سنة فما فوق والمولودين سنة 1984.

كما أكدت وزارة الدفاع أن تسوية ملفات هؤلاء لا تزال متواصلة عبر كامل التراب الوطني وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج متواصلة عبر مراكز ومكاتب الخدمة.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، أن تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية للبالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، تتواصل في ظروف جيدة.

وأحصت الوزارة منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 31 مارس من السنة الجارية 263 ألف و579 مستفيد من

بينهم 3 آلاف و768 مقيم بالخارج، مضيفة أنه وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية 931 ألف و300 متأخر من الدفعات إلى غاية سنة 2014.

وأعلمت وزارة الدفاع الوطني، بأن مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني وعلى مستوى

الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تواصل استقبال المواطنين المعنيين للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية.