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تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في بروغرس قبل 30 مارس

بقلم نوال زايد
تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في بروغرس قبل 30 مارس
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وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية ،أمرتهم من خلالها بضرورة تسوية الطلبة غير المسجلين عبر منصة بروغرس قبل 30 مارس الجاري .

وجاء في المراسلة التي تحوز ” النهار اون لاين ” على نسخة منها ان تسوية الوضعية تتم من خلال الاتصال مباشرة بمصالح مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة .

كما أكدت المراسلة انه سيتم تسوية وضعية عروض التكوين الخاطئة في الارضية الرقمية ، والشروع في القيام بالمحاكاة الخاصة بالتحضير لإجراء المداولات النهائية لدورة جوان 2023، عبر الأرضية الرقمية وإرسال تقارير بنتائج العملية والإختلالات إن وجدت .

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رابط دائم : https://nhar.tv/WP6uw
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