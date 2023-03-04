تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في بروغرس قبل 30 مارس

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية ،أمرتهم من خلالها بضرورة تسوية الطلبة غير المسجلين عبر منصة بروغرس قبل 30 مارس الجاري .

وجاء في المراسلة التي تحوز ” النهار اون لاين ” على نسخة منها ان تسوية الوضعية تتم من خلال الاتصال مباشرة بمصالح مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة .

كما أكدت المراسلة انه سيتم تسوية وضعية عروض التكوين الخاطئة في الارضية الرقمية ، والشروع في القيام بالمحاكاة الخاصة بالتحضير لإجراء المداولات النهائية لدورة جوان 2023، عبر الأرضية الرقمية وإرسال تقارير بنتائج العملية والإختلالات إن وجدت .

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