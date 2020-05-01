تسويق أزيد من 3 ملايين قنطار خضر وفواكه و25 ألف طن لحوم خلال أسبوع

تم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، تسويق أكثر من 3 ملايين قنطار من الخضر والفواكه وحوالي 25 ألف طن من اللحوم بنوعيها.

وحسب تقديرات الاستهلاك خلال الاسبوع الأوّل من شهر رمضان المبارك، والتي نشرتها فإن متوسّط الأسعار بالمقارنة مع نفس فترة السنة الماضية قليلة.

وأوضحت الجمعية أن أسعار الخضر والفواكه أقلّ بمعدّل 20 دج في الكلغ، كما أن اللحوم الحمراء بنفس المتوسّط.

وأشارت الجمعية أن اللحوم البيضاء أقلّ بمعدّل 80 دج في الكلغ.

أما المتوسّط الوطني لبعض أسعار اليوم، فقد بلغ سعرها بالنسبة للحوم الحمراء 1400 دج، اللحوم البيضاء 200 دج، الطماطم 60 دج، البطاطا 40 دج، البصل 50 دج، القرنون 70 دج، الجلبانة 120 دج، الفلفل الحلو 110 دج، القرعة 60 دج، السلاطة 70 دج، الليمون 250 دج، الموز 220 دج، المشيمشة، 110 دج، البطّيخ الأحمر، الدلّاع، 80 دج.

وتوقّعت الجمعية انخفاض اسعار الخضر والفواكه الموسميّة خلال الاسبوع الثّاني.