تسويق أضحية العيد إلكترونيا في زمن كورونا

اقترحت بعض الشركات، استعمال التسوق الالكتروني لبيع أضحية العيد، في ظل الظروف الحالية من إنتشار فيروس كورونا المستجد والغلق المؤقت لأسواق الماشية.

وأوضح مدير عام لشركة ناشطة في التجارة الالكترونية، وهو أول من اقترح تسويق الكباش عبر الدفع الالكتروني، في اتصال مع تلفزيون النهار، أنه قد تم إنشاء موقع منذ حوالي 3 أشهر.

ويعتمد هذا الموقع على الدفع الالكتروني بالبطاقة البنكية، و البطاقة الذهبية.

وأورد ذات المتحدث، أن تم التفكير في تسويق أضحية العيد عبر الموقع، لتفادي تنقل المواطنين خصوصا مع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن الشركة تعاقدت مع موال، من أجل توفير الأضحيات.

وأوضح المدير العام للشركة، أن المواطنين يستطيعون الدخول للموقع، واختيار الأضحية أين يجد صور وفيديوهات للأضاحي موفوقة بأرقام.

ويتم دفع ثمن الأضحية عن طريق الدفع الالكتروني، على أن يتم تسليمها لصاحبها يومين قبل عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته، اعتبر سفيان لواسة، المكلف في الاعلام في المنظمة الوطنية لحماية وارشاد المستهلك، أن المواطنين لا يستطيعون معاينة الأضحية عند شرائها بهذه الطريقة.

وأكد ذات المسؤول، أن التسويق الإلكتروني للأضحية، لا يخدم المواطن الجزائري، خصوصا لعدم توفر إمكانية استبدال السلعة.

واقترح لواسة، أن يتم توفير فضاءات كبرى لهذه العملية، مع احترام شروط النظافة في بيع الأضحية.