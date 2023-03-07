تسويق أول سيارة “فيات” جزائرية ديسمبر المقبل.. وهكذا تكون الأسعار

كشف محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران و بناء السفن بوزارة الصناعة، بأن الجزائر ستنتج أوّل سيارة محليا من نوع “فيات” بدءاً من الفاتح ديسمبر 2023.

وقال جبيلي خلال إستضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، إنّ استلام مصنع طفراوي بوهران سيتم في الـ31 أوت القادم. على أن تنطلق عمليات الإنتاج التجريبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وأوضح محمد جبيلي، أن الاستعدادات جارية أيضا لاستئناف نشاط مصنع “رونو” للسيارات. ولكن من أجل الإنتاج و ليس التركيب كما كان عليه الوضع في السابق. وذلك وفقا لدفتر الشروط الجديد المعتمد من قبل السلطات العمومية. مشير إلى وجود مفاوضات مع شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات دون أن يكشف عنهم قبل التوصل إلى إتفاق نهائي.

وبخصوص الأسعار، أشار ذات المتحدث، بأن أوضح ممثل وزارة الصناعة بان هذه العملية هي تجارية بالدرجة الأولى. و لكنه أشار إلى أن الوزارة ستسهر على أن تكون هذه الأسعار مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا تفاديا للغلو من قبل الوكلاء.

وأعلن جبيلي، أن عملية إستيراد السيارات ستبدأ في غضون أيام، عن طريق الوكلاء الرسميين الثلاثة المعتمدين لحد الآن. و يتعلق الأمر بكل من شركات ” فيات ” الإيطالية و ” اوبل OPEL ” الألمانية و” EMIN AUTO” الصينية .

كما أكد جبيلي، أن السيارات التي سيتم إستيرادها ستكون بنفس المواصفات التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية، و لن يسمح باستيراد سيارات تشتغل بالمازوت. مشيرا إلى أن الوزارة منحت اعتمادات أولية لأكثر من 35 مستثمر .و قد طلب منهم ايداع الملفات النهائية من اجل الحصول على الاعتماد النهائي. موضحا بأن الشركات الصناعية العالمية هي من اختارت وكلاءها الحصريين بالجزائر .

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