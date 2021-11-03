تسويق البطاطا المخزنة عبر 18 ولاية

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من اليوم الأربعاء في تسويق البطاطا المخزنة في إطار جهاز “سيربالاك” مباشرة الى المستهلك. بسعر 50 دج للكيلوغرام الواحد وذلك عبر 82 نقطة بيع تم استحداثها على المستوى الوطني إلى حد ألان.

وحسب ما أفادت به وزارة الفلاحة، تتوزع نقاط البيع المستحدثة على مستوى 18 ولاية. منها بومرداس، الجزائر، البليدة تيزي وزو، تيبازة، قسنطينة، باتنة، بجاية، سطيف، معسكر، سكيكدة وغيرها.

كما سيتم تموين نقاط البيع المستحدثة على مستوى المؤسسات الاقتصادية التابعة لجيبلي، اغرولوق، جيبلي واونيلاف بكميات إضافية من البطاطا المخزنة.

من جهة اخرى تذكر وزارة الفلاحة بان عمليات جني البطاطا ما بعد الموسمية قد انطلقت في مستغانم معسكر الجلفة والاغواط.

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قال محمد خروبي رئيس الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، إنّ ارتفاع أسعار البطاطا “ظرفي” نظرا للظروف الجوية التي عرفها الجنوب.

وأوضح خروبي في تصريح لقناة النهار، أن الاضطربات الجوية من زوابع رملية وغيرها لم تسمح للفلاح جني البطاطا.

وأشار المسؤول إلى ضرورة إعادة النظر في عمليات التسويق من أجل التحكم في الأسعار التي وصلت بأسواق الجملة 50 دينار.

واعتبر خروبي، أن ارتفاع أسعار البطاطا إلى أكثر من 80 دينار بـ”غير المبرر”.

ومن جهته، أرجع عضو المجلس الوطني المشترك بين المهن لشعبة البطاطا، ارتفاع أسعار البطاطا إلى رفع الحجر الصحي بالمطاعم والجامعات.

وأضاف مصطفى بوزيني، أن المخزون المتواجد لا يمكن الانتهاء منه بين ليلة وضحاها، حتى تستقر الأسعار.

وأكد، المتحدث، أن المشكل يمكن في وصول السعر إلى 70 دينار، فيما لم يتجاوز 40 دينار في حقول الفلاح.

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