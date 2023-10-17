قناة النهار تسويق الفاكهة قبل نضوجها..السعي للربح على حساب الزبون بقلم قناة النهار نشر في 17 أكتوبر 2023 - 15:06 شارك غرِّد أرسل 109 0 تسويق الفاكهة قبل نضوجها..السعي للربح على حساب الزبون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ku5GE اقرأ أيضا بلماضي :" ياسين عدلي لم يغير جنسيته الرياضية بعد ولهذا لا يمكن تواجده مع الخضر" قناة النهار 08 أكتوبر طالع هابط : مكان لا يصلح حتى أن يكون إسطبل .. أصبح مكان يدرس فيه طلابنا قناة النهار 28 سبتمبر صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن "بق الفراش" ..؟ قناة النهار 05 أكتوبر بسكرة : النهار ببيت الشـ.ـهيد الفلسـ.ـطيني زايد البيوك قناة النهار 10 أكتوبر الفرصة الثانية: محمد المدعو "بيكا" يروي قصته كيف وقع في فخ الجـ ـريمة قناة النهار 29 سبتمبر صريح جدا : بعد قرار الرئيس تبون رفع المنحة الجامعية..هكذا تفاعل الطلبة قناة النهار 03 أكتوبر وهران / اللباس التقليدي للأطفال.. إسعاد البراءة ليلة المولد النبوي مهما كان الثمن قناة النهار 27 سبتمبر بجاية / تسليم مقررات و مفاتيح سكنات جديدة لمنكوبي الحرائق قناة النهار 29 سبتمبر الوزير الأول: اتخذنا إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء قناة النهار 14 أكتوبر لقاء خاص مع الكاتب و الروائي "أمين الزاوي" قناة النهار 15 أكتوبر