تسويق الموز بأسعار مخفضة هذا الأسبوع

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم السبت، أن مديريات التجارة باشرت ميدانيا عملية تأطير توزيع مادة الموز على المستوى المحلي.

وأكدت الوزارة، أن العملية ستتم خلال الاسبوع الجاري وبأسعار مخفضة.

وأوضح البيان أن هذه العملية تندرج في اطار “تنفيذ لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية”.

مبرزا “أن مصالح المديريات التجارة قد سطرت برنامجا لتوزيع هذه المادة بهدف تموين الفضاءات التجارية الكبرى، المحلات، والأسواق الجوارية”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الشروع في عملية التوزيع لمادة الموز سيتم “انطلاقا من غرف التبريد التابعة للشركة العمومية الاقتصادية ذات الأسهم “فريقومديت” (Frigomédit) - بحر الاسبوع الجاري، بأسعار مخفضة”.