تسويق ضمادات طبية مغشوشة: 10 سنوات حبسا لمعزوز و6 سنوات لبقية المتهمين

أصدرت محكمة الجنح بشراقة تسليط حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة. لمعزوز “غ” ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن”، مع تأييد امر بالقبض ضدهما.

كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين.

ويتعلق الامر بكل من “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب. التي تتعلق باستيراد المواد الصيدلانية اضافة الى المتهمين “زك” “ض.ح” ،”ض.ه.ع”.

كما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية. وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، وتعريض حياة الغير للخطر . وكذا جنحة عرض منتوج فاسد للبيع. وجنحة الغش في المواد الطبية، وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج. وكذا جنحة تعريض حياة الغير للخطر ، عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية. بالإضافة إلى جنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج.

قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية0 بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الاظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغشوش.

وقائع القضية..

وتعود وقائع القضية بعدما تمكنت عناصر الضبطية القضائية من ضبط داخل مقر شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة. وهي ملك لابنة رجل الاعمال الموقوف معزوز احمد المسماة، معزوز “غ”. رفقة امها “ي.ن” المتواجدين في حالة فرار. حيث تم حجز 9 علب لضمادات مغشوشة منتهية الصلاحية.

وبعد التحري و التفتيش الذي قامت به عناصر عند تفتيش تمكنت عناصر الامن من حجز داخل مستودع تابع لشركة ميدي كومب. الكائن بمنطقة النشاطات بواد الكرمة بالسحاولة. و الذي كانت تستخدمه الشركة المتهمة في تخزين المستلزمات الطبية. وهي مستوردة ومحلية الصنع من مختلف العلامات و الاحجام المغشوشة من حيث تاريخ الصلاحية. و اخرى منتهية الصلاحية المقدر عددها 540301 ، وحدة محجوزة.

كما تم ضبط لفافة تحمل اشرطة لاصقة مدون عليها تواريخ جديدة، تستعمل في تغيير تاريخ صلاحية المنتوج.

كما ثبت ان المستلزمات الطبية المغشوشة و المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال البشري. قد تم تسويقها و بيعها للمستشفيات العمومية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. وهو ثابت من الفواتيير و سندات التوزيع المقدمة من طرف المتهم “م.ا” المسير غير شريك بالشركة المتهمة. و الذي انكر هذا الاخير. التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا.

إنكار التهم..

وصرح المتهم انه ليس لديه اي علاقة باستيراد و لا صلاحية ذلك المنتوج، بل مهامه كانت في اطار المحاسبة و الادارة. فيما انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها.

كما ان جميع الشهود اكدو انهم كانوا يتلقون تعليمات تغيير تاريخ صلاحية المنتوجات كانت بناءا على تعليمات من معزوز “غ”. المتواجدة هذه الاخيرة في حالة فرار بعدما كانوا يتلقون امر تغيير تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج من المتهمة “ز.ك” نائبة المديرة معزوز “غ” .

كما صرحت هيئة دفاع المتهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية المحامية نسرين بوزياني. خلال مرافعتها ان موكلها باعتباره مسير غير شريك لهذه الشركة. تم تعيينه مؤقتا الى غاية تعيين مسير اخر على اساس خبرته و اقدميته. في الشركة. و ليس لديه اي علاقة باستيراد ولا صلاحية المنتوج. بل ان عمله كان يقتصر في الادارة و المحاسبة. ملتمسة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه. كما طالب بقية المتهمين بتبرئتهم، و بعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.