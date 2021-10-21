تسويق 100 ألف طن من البطاطا وبيعها بـ 50 دج

أعلن المدير العام للديوان المهني للخضر واللحوم عبد العزيز أوشان. أنه سيتم تسويق أكثر من 100 ألف طن من البطاطا وبيعها بسعر 50 دج للكغ الواحد.

وقال أوشان في تصريح لوأج. أن هذه الكمية ستضمن إستقرار الأسواق من خلال إقتراح البطاطا من المنتج إلى المستهلك. دون المرور بوسطاء وبسعر حدد بـ 50 دج للكغ. مضيفا أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج منظومة ضبط المنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك يوم 15 أكتوبر الماضي و ستتواصل الى غاية 15 نوفمبر المقبل. كما أن هذه الكمية تمثل ضعف الكمية المسوقة خلال العملية الأخيرة المنظمة شهر مارس المنصرم.

وأضاف أوشان، أنه سيتم ضمان البيع المباشر للبطاطا المسوقة عبر نقاط بيع محددة. تم وضعها على أساس المناطق ذات الكثافة السكانية. والباعة المتجولين الذين سيمضون نحو المستهلكين على مستوى الأحياء. وتتضمن هذه العملية التي انطلقت الأسبوع المنصرم على مستوى بلدية مفتاح بالبليدة. كما سيتم وضع حوالي سبعة نقاط بيع محددة بالمناطق ذات الكثافة السكانية على غرار قسنطينة، وهران، عنابة، الجزائر العاصمة، وعين الدفلى. كما ستكتمل عملية إنشاء نقاط البيع مطلع الأسبوع المقبل على مستوى جميع ولايات الوطن.

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