تسيلم كشوف الفصل الثالث قبل 20 جوان وشهادات السانكيام الجديد في هذا التاريخ

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم بتسليم كشوف تقويم الفصل الثالث قبل يوم الثلاثاء 20 جوان 2023.

وخلال ترأسه ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، اسدى تعليمة تخص كل الأقسام بما فيها أقسام السنة الخامسة إبتدائي تتعلق بتسليم كشوف تقويم الفصل الثالث قبل يوم الثلاثاء 20 جوان.

كما أمر الوزير مديري التربية بالتواجد الشخصي بالمدارس الابتدائية يوم 22 جوان للإشراف على تسليم شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

واسدى بلعابد تعليمات لمديري التربية بمرافقة مديري الابتدائيات وأساتذة السنة الخامسة في شرح وتوضيح التقديرات والتوصيفات المدرجة في دفاتر تقييم المكتسبات لأولياء التلاميذ.

وفي ذات السباق امر الوزير مديري التربية بالتحضير الجيد للندوة الوطنية المتعلقة بضبط آخر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2023-2024.

وترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية.

الندوة خصّصت لمتابعة تنفيذ العمليات المرتبطة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى متابعة صرف منحة المردودية للثلاثي الثاني في الآجال المحددة.