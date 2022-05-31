تسييج المستثمرات الفلاحية.. الوزارة تصدر بيانا
اصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بيانا بخصوص تسييج المستثمرات الفلاحية بطريقة غير مطابقة للمعايير القانونية
واوضحت الوزارة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أنه يمنع منعا باتا للمستثمرين الفلاحيين. تسييج مستثمراتهم بطرق غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها قانونا. وذلك عن طريق وضع حواجز معتمة (ستار بلاستيكي جدران بكل انواعها).
وأضاف البيان أن هذا الأجراء يندرج في إطار حماية المستثمرات الفلاحية من كل اشكال المخاطر .والتهديدات خاصة منها ما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية.
واكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء حماية العقار الفلاحي وأيضا إلى تسهيل عملية المراقبة. والمعاينة عند الإقتضاء في حالة حدوث أي طارئ من طرف أعوان المراقبة. لتمنكهم من من معاينة المحاصيل الزراعية بصفة دورية والتدخل السريع عند نشوب الحرائق.
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عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وحضور الأمين العام لهيئة وسيط الجمهورية، اجتماع تنسيقي ومتابعة بخصوص مشاريع الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية. بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارتين.
وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى بعض الانسدادات التي تعيق تقدم هذه البرامج مع دراسة تحليلية حالة بحالة، من بينها إشكالية التموين وبعد بعض المستثمرات الفلاحية عن الشبكة الكهربائية وغيرها. ومنه، تقرر إنشاء لجنة تقييم ومتابعة متكونة من ممثلي كل من وزارة الطاقة والمناجم، ومن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وممثل وسيط الجمهورية وممثل عن مجمع سونلغاز، من أجل دراسة وجرد جميع الانشغالات والعراقيل عبر كل ولايات الوطن وبالتنسيق مع المديريات الولائية للفلاحة.
كما شدد عرقاب على مواصلة الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية والعمل على رفع القيود والاعتراضات عن المشاريع في طور الإنجاز والمشاريع المستقبلية والتي ستساهم بشكل كبير في تنمية المناطق المعنية وتحسين الإطار المعيشي لسكانها بهدف تدعيم الإنتاج الفلاحي الوطني الذي يعتبر رهان اقتصادي حقيقي لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الفلاحية، والمساهمة في الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
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كما عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص المخططات والبرامج الاستعجالية.
والبرامج على المدى المتوسط. وذلك لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر كامل التراب الوطني.
الإجتماع جرى رفقة كريم حسني، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارتين.
كما جاء هذا الاجتماع وفق بيان الوزارة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد.
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