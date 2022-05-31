تسييج المستثمرات الفلاحية.. الوزارة تصدر بيانا

اصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بيانا بخصوص تسييج المستثمرات الفلاحية بطريقة غير مطابقة للمعايير القانونية

واوضحت الوزارة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أنه يمنع منعا باتا للمستثمرين الفلاحيين. تسييج مستثمراتهم بطرق غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها قانونا. وذلك عن طريق وضع حواجز معتمة (ستار بلاستيكي جدران بكل انواعها).

وأضاف البيان أن هذا الأجراء يندرج في إطار حماية المستثمرات الفلاحية من كل اشكال المخاطر .والتهديدات خاصة منها ما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية.

واكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء حماية العقار الفلاحي وأيضا إلى تسهيل عملية المراقبة. والمعاينة عند الإقتضاء في حالة حدوث أي طارئ من طرف أعوان المراقبة. لتمنكهم من من معاينة المحاصيل الزراعية بصفة دورية والتدخل السريع عند نشوب الحرائق.

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