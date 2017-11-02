تسيير المؤسسات الإقتصادية تحت سلطة أويحيى

ألحقت المصلحة التقنية لمجلس مساهمات الدولة بمصالح أويحيى من أجل تسهيل مهام وعمليات المجلس.

ودخل القرار حيز التفيذ بتاريخ الـ 31 أكتوبر، حسب تعليمة صادرة عن الوزارة الأولى تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها.

كما أوضحت التعليمات الصادرة عن الوزارة الأولى، أن كافة الوزارات مطالبة بالإشراف على المؤسسات الإقتصادية دون علاقة إدارية.

في حين أكدت الوزارة الأولى، أنّ كل عملية تعيين أو إنهاء مهام لأي مدير على رأس المؤسسات الإقتصادية.

يجب أن تمر عبر الوزير الأول، وذلك يخص كافة المؤسسات الإقتصادية التابعة لكل القطاعات الوزارة الأخرى.