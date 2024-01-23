تسيير النفايات المنزلية والمشابهة: إحصاء أكثر من 5000 مؤسسة ناشطة

تجاوز عدد المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال تسيير النفايات المنزلية والمشابهة لها بنهاية 2023، أزيد من 5000 مؤسسة، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. مسؤولة بالوكالة الوطنية للنفايات.

وأوضحت مديرة تطوير الاقتصاد الاخضر بالوكالة، امال اسما، في تصريحات صحفية على هامش يوم دراسي حول موضوع “الاقتصاد الدائري والتغيرات المناخية”. أنه تم إحصاء بنهاية سنة 2023 أكثر من 5000 مؤسسة مسجلة في الانشطة المرتبطة بتسيير النفايات المنزلية والمشابهة لها. من نقل واسترجاع وتثمين ورسكلة. ما يشير إلى اقبال الشباب خلال السنوات القليلة الماضية على هذا النوع من المقاولة البيئية.

وكحصيلة أولية، قدرت كمية النفايات المنزلية والمشابهة. المنتجة خلال 2023، بأكثر من 12 مليون طن، بقيمة تسويقية تفوق 200 مليار دج، حسب اسما.

من جهة أخرى، كشفت المسؤولة أن الوكالة الوطنية للنفايات قدمت مؤخرا طلب اعتماد لدى الصندوق الاخضر للمناخ، وهو الأمر الذي سيمكن أصحاب المشاريع المتعلقة. بالحد من التغيرات المناخية في الجزائر من الاستفادة من تمويلات هذا الصندوق الدولي.