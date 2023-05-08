تسيير النفايات.. حذف 25 نشاطا تجاريا وترميز 16 آخرا جديدا

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، عن ترميز 16 نشاطا تجاريا جديدا في قطاعات إنتاج السلع والخدمات والتصدير. وهذا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وفي نفس السياق، تم حذف 25 نشاطا تجاريا مرتبطا بتسيير النفايات، واستبدالها بالرموز الجديدة.

كما جاء في بيان وزارة التجارة “في إطار تطهير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري”. “أنهت وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين أشخاص طبعيين أو معنويين”. “الناشطين في مجال تسيير النفايات أنه قد تم ترميز 16 نشاطا تجاريا جديدا في قطاعات إنتاج السلع والخدمات والتصدير”.

في حين، دعت وزارة التجارة، كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، للالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري. من أجل مطابقة سجلاتهم التجارية بعنوان اقتناء رموز الأنشطة الجديدة التي يمكن تصفح تسمياتها. ومضامينها عن طريق الولوج إلى بوابة المركز الوطني للسجل التجاري “سجلكوم” (SIJILCOM).