تشاؤم كبير بخصوص غولام وغيابه سيطول

يتجه الدولي الجزائري، فوزي غولام للبقاء بعيدا عن المُنافسة لشهرين أو ثلاثة، وفقا لما كشفت عنه جريدة “الكوريري ديلو سبورت”.

وأكدت الصحفية بأن مصدر رسميا من داخل “نابولي”، أظهر تشاؤما كبيرا بخصوص الحالة الصحية للظهير الأيسر، والمُصاب منذ أواخر 2017.

ووفقا لذات المصدر، فإن المُدافع، مُطالبا بالصبر قبل إسترجاع لياقته بصفة طبيعية، بعدما خضع لثلاثة عمليات جراحية في فترة وجيزة.

يُذكر بأن خريج “سانت إيتيان” يتواجد حاليا في تربص “البيرتينوبي” ولكنه يكتفي بالخضوع للعلاج، دون المُشاركة في التدريبات مع زملائه.