تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد إلى 2028

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رسميا تعاقده مع لاعبه السابق، تشابي ألونسو، لقيادة العارضة الفنية خلفا لكارلو أنشيلوتي، الذي التحق بمنتخب البرازيلي.

وكشفت إدارة “الميرينغي” في بيان رسمي عبر موقعها الالكتروني. أن ألونسو، سيقود الفريق بعقد يستمر إلى غاية جوان 2028. على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام منتصف نهار يوم غدٍ الاثنين.

ويعد ألونسو أحد أعظم أساطير الريال، حيث حمل ألوان الفريق ما بين 2009 و2014. وتوج معه بـ 6 ألقاب، ممثلة في دوري أبطال أوروبا “لاديسيما”. وكأس السوبر الأوروبي، ولقب في “الليغا”، ولقبين في كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وبدأ خليفة أنشيلوتي، مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد للشباب. حيث أشرف على تشكيلة أقل من 14 خلال موسم 2018-2019. وفاز معها بالدوري وبطولة أبطال أوروبا.

ليعود اليوم إلى الريال، بعدما صنع التاريخ رفقة باير ليفركوزن الألماني. الذي توج معه بـ”البوندسليغا”، والكأس وكأس السوبر الألماني في 3 مواسم.