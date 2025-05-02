تشابي ألونسو: “ليفركوزن هو المكان المثالي لـ مازة من أجل تطوير موهبته”

جدّد مدرب باير ليفركوزن الألماني، تشابي ألونسو، حديثه عن استقدام الدولي الجزائري الشاب، إبراهيم مازة، إلى الفريق قادماً من نادي هيرتا برلين، ووصف ذلك بـ “الخطوة المثالية”.

وقال تشابي ألونسو، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، قبل مواجهة فرايبورغ في الدوري الألماني: “مازة لاعب يتمتع بالعديد من الصفات، أؤكد أن ليفركوزن هو المكان المفضل والمناسب له لتطوير موهبته، هو لاعب شاب، لكنه ناضج للغاية ويمثل صفقة جيدة للفريق”.

وأضاف اللاعب الأسبق لريال مدريد: “تحدثت معه، إنه لاعب يتمتع بقدرات مختلفة. يجيد اللعب بين الخطوط ويمتلك إمكانيات جيدة، لا يزال أمامه الكثير ليطوّره”.

للإشارة، قاد المدرب ألونسو فريقه لتحقيق إنجازات تاريخية، منها الفوز بالبطولة الألمانية 2023-2024 دون أي هزيمة، وكأس ألمانيا، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

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