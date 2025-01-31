تشاد تُنهي الوجود العسكري الفرنسي بأراضيها

سلّم الجيش الفرنسي، أمس الخميس، آخر قاعدة عسكرية له في تشاد إلى الجيش التشادي.

وحسب ما أفادت رئاسة أركان الجيش التشادي في بيان لها، فإنّ “تسليم قاعدة أديج كوسي في نجامينا. تضع حدا نهائيا للوجود الفرنسي في تشاد، طبقا لإرادة السلطات العليا في البلد”.

كما قال متحدث باسم رئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية إنّه “تمّ اليوم تسليم معسكر كوسي للجيش التشادي”.

وكانت تشاد الواقعة في وسط أفريقيا أنهت تعاونها العسكري مع مستعمرها السابق. وبدأ الجنود الفرنسيون مغادرة هذا البلد في أواخر ديسمبر.

كما انسحبت القوات الفرنسية من قاعدة فايا لارجو شمال تشاد في 26 ديسمبر. ومن قاعدة ثانية في أبيشي في 11 جانفي.

وأعلنت السلطات التشادية خلال مراسم التسليم أنّ الانسحاب من تشاد “غير قابل للتفاوض”.

في حين اعتبر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي الذي يتولى السلطة منذ 2021، أنّ الاتفاقات العسكرية مع فرنسا “عفا عليها الزمن”. بالنظر إلى “الحقائق السياسية والجيوإستراتيجية الحالية”.

وتمركز جنود وطائرات مقاتلة من فرنسا في تشاد بشكل شبه متواصل منذ استقلال هذا البلد في 1960.

في حين كانت باريس تنشر هناك ما يصل إلى 5 آلاف عسكري في إطار عملية تهدف لما تسميه “مكافحة الجهاديين”. التي انتهت في أواخر نوفمبر 2022.