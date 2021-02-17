تشافي:”بونجاح يُمكنه اللعب مع أي ناد في أوروبا”

أكد المُدرب الإسباني لفريق السد القطري “تشافي هيرنانديز” أن النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح يستطيع اللعب مع أي ناد في أوروبا.

أسطورة البارصا قال اليوم الأربعاء في الندوة الصُحفية التي تسبق مواجهة الريان:””بغداد بونجاح لاعب ممتاز، يُمكنه اللعب مع أي ناد في أوروبا. إنه يستمتع باللعب ويلعب مع الفريق بتواضع كبير”.

وأضاف:”نحن في المركز الأول ولكنه جاء بمجهود الجميع ومثال لذلك بغداد بونجاح فهو يُقدم أداء مذهلا وهو أحد أفضل المهاجمين في آسيا، هو يهاجم ويدافع ويمرر”.

يُذكر أن إبن ولاية وهران سجل هذا الموسم 18 هدفا في دوري نجوم قطر حيث يتصدر ترتيب أفضل الهدافين.