تشافي:”نيمار سيُتوج بالكرة الذهبية القادمة”

أكد الدولي الإسباني السابق ولاعب “السد” القطري الحالي “تشافي هيرنانديز” أن نجم المنتخب البرازيلي “نيمار داسيلفا” سينال الكرة الذهبية القادمة.

وقال تشافي خلال نزوله ضيفا على إذاعة “RMC” الفرنسية اليوم الأربعاء:”أحترم نيمار كثيرا لأنه لاعب كرة قدم مُذهل”.

وأضاف:”مستوى ميسي وكريستيانو إنخفض قليلا بالمقارنة مع السنوات الماضية خاصة بالنسبة لرونالدو الذي تأثر بعامل السن”.

“أنا مُقتنع تماما بأن نيمار سيستغل ذلك وسيكون صاحب الكرة الذهبية القادمة لأنه قائد حقيقي في غرف تغيير الملابس وفوق أرضية الميدان”.

وختم تشافي:”هو لاعب يُحب صناعة الفرجة وكان لي الشرف لمعرفته شخصيا وعن قرب.. هو شخص فريد من نوعه”.