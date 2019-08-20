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تشافي : بونجاح لاعب لايصدق لكن؟!

الرياضة
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تشافي : بونجاح لاعب لايصدق لكن؟!
بقلم حكيم ش

أثنى اليوم الثلاثاء، الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري على لاعب المنتخب الوطني بغداد بونجاح لما يمتلكه المهاجم من مميزات.

وأكد تشافي في مؤتمر صحفي له، استعدادا لملاقاة الوكرة ضمن الجولة الأولى من الدوري القطري، أن بونجاح لاعب يصنع الفارق في الهجوم.
وقال الإسباني :”بغداد بونجاح لاعب لايصدق من حيث الاداء ودائما يصنع الفارق في الجانب الهجومي “.
وتابع إبن البارصا قائلا : “وهناك العديد من اللاعبين المميزين من الفريق يستطيعون صناعة الفرص ونحن لانعتمد على لاعب واحد فقط”.
وتجدر الإشارة أن مهاجم الخضر سيغيب عن مباراة الوكرة في إفتتاح الجولة الأولى من البطولة بسبب عقوبة الإيقاف .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690839

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