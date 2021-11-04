تشافي “بونجاح يستطيع اللعب في برشلونة وحتى البياسجي”

أشاد مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز بإمكانيات المهاجم بغداد بونجاح الذي أشرف عليه لعدة سنوات في ناديه الحالي.

وقال تشافي في تصريحاته الذي نقلها موقع “ماكسي فوت” الفرنسي اليوم ” بونجاح يستطيع اللعب في أي نادي في العالم، حتى في مباراة قوية بين برشلونة و باريس سان جيرمان في منافسة رابطة الأبطال”

وعن إمكانية تنقل بونجاح إلى نادي برشلونة قال تشافي ” بونجاح يستطيع المنافسة على مكانة أساسية في الفريقين، بصراحة إنه أفضل مهاجم في أسيا”.

يذكر، ان تشافي يملك علاقة طيبة مع مهاجم “الخضر”. وهو الثنائي الذي صنع الحدث بعناقهما الحار في مباراة الدحيل. وهي اللقطة الي أكدت الرحيل شبه الرسمي للإسباني.

للإشارة، تفاصيل صغيرة تفصل تشافي على تدريب برشلونة وخلافة المقال كومان.