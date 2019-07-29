“تشافي” وراء عودة “بونجاح” السريعة لـ “السد”

يعتبر الجزائري “بغداد بونجاح” أول لاعبي المنتخب الوطني الذين خاضوا تدريباتهم مع أنديتهم مباشرة بعد تتويج الخضر بكأس إفريقيا.

بونجاح لم يأخذ عطلة طويلة مثلما أخذها بعض لاعبو الخضر، حيث بعد أسبوع فقط كان حاضرا في تدريبات “السد” القطري.

ويأتي هذا كون الفريق القطري مقبل على مباراة صعبة أمام “الدحيل” في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعول “تشافي” كثيرا على مهاجمه من أجل قيادة “الزعيم” لتحقيق التأهل خاصة أنها ستكون أول مباراة رسمية للمدرب “الإسباني” في دوري أبطال أسيا.

وأكدت بعض المصادر القطرية، أن “تشافي” طلب من “بونجاح” العودة سريعا لتدريبات الفريق كونه قطعة أساسية في تشكيلته.

يذكر أن السد سيواجه الدحيل ذهابا وإيابا يومي 13 و 17 أوت على التوالي.