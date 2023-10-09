تشافي يبدي تضامنه مع الشعب الفلسطيني

عبّر النجم الإسباني، تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، معزيا أسر ضحايا قطاع غزة.

ونشر تشافي، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة قال فيها: “أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا غزة، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين”.

كما أعاد مدرب نادي برشلونة، نشر هذه التغريدة، بثلاثة لغات، العربية، الإنجليزية، والإسبانية، مرفقا إياها بصور لعلم دولة فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه الخرجة من اللاعب السابق، والمدرب الحالي لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، تزامنا مع القصف الذي تعيشه مدينة غزة حاليا، من طرف قوات الإحتلال الصهيوني.