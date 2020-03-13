تشافي يبعد بونجاح عن مواجهة الوكرة في كأس أمير قطر !

الرياضة
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تشافي يبعد بونجاح عن مواجهة الوكرة في كأس أمير قطر !
بقلم يونس رزيق

أبعد المدرب الإسباني لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن مواجهة اليوم أمام فريق الوكرة في إطار ربع نهائي كأس أمير قطر.


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