تشافي يبعد بونجاح عن مواجهة الوكرة في كأس أمير قطر !
أبعد المدرب الإسباني لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن مواجهة اليوم أمام فريق الوكرة في إطار ربع نهائي كأس أمير قطر.
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