تشافي يدافع عن بونجاح: ” عقوبة غريبة والقرار غير عادل”

الرياضة
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تشافي يدافع عن بونجاح: ” عقوبة غريبة والقرار غير عادل”
بقلم يونس رزيق

دافع المدرب الإسباني لفريق السد القطري “تشافي هيرنانديز”، عن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح الذي تعرض لعقوبة قاسية من طرف الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال تشافي في تصريحات خاصة لجريدة الراية القطرية: “إن صدور القرار بعد 4 أشهر و20 يوما يثير العديد من علامات الاستفهام، لأن الواقعة من الموسم الماضي ومضى عليها وقت طويل، فلا أعلم لماذا تأخر الاتحاد الآسيوي في اتخاذ العقوبة طوال هذا الوقت”.

وأضاف: “لقد بدأنا بطولة جديدة ومرت جولتان والواقعة كانت من الموسم الماضي، فالأمر غريب بالنسبة لي، وأرى أن القرار غير عادل، أنا لا أستطيع أن أفهم على أي أساس تم اتخاذ القرار في هذا التوقيت”.


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