تشافي يقرر إعتزال اللعب وولوج عالم التدريب

قرر النجم الإسباني، تشافي هيرنينديز، وضع حد لمشواره الكروي، كلاعب مع نادي السد القطري، نهاية الموسم الجاري، ليدخل تجربة جديدة.

وكشفت الصحافة الإسبانية، أن قرار تشافي، جاء بعد تلقيه عرض من ناديه الحالي، السد القطري، لتعيينه كمدير فني للفريق.

وقرر النجم السابق لنادي برشلونة، دخول عالم التدريب، بالنظر لتقدمه في السن، بالإضافة للإصابات الكثيرة التي أصبحت تأثر على مردوده.

ويأتي قرار تشافي هيرنينديز، بعد مشوار حافل في ملاعب كرة القدم، نال خلاله عديد الألقاب العالمية مع ناديه السابق برشلونة، والمنتخب الإسباني.