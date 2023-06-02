تشافي يكشف مستقبل ميسي

تحدث مدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إنتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان.

ونقل صحفي شبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، تصريحات المدرب تشافي التي أدلاها لصحيفة موندو ديبورتيفو.

والتي كشف خلالها تشافي، أن ميسي، سيحدد مستقبله الأسبوع المقبل، وهو مواقف 100% بالعودة للنادي الكتالوني.

كما أضاف تشافي في تصريحاته، أن اللاعب ميسي مرحب به في النادي ولاشيئ تغير، الفريق لديه حظوظ لضمه والجميع يريده في برشلونة.

كما ختم تشافي تصريحاته، بأن القرار يعود لميسي، ومُستعد لإقحامه في خُططه تحسبا للموسم المقبل.