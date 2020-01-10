تشافي يُحذّر من براهيمي!

حذّر أسطورة الكرة الإسبانية، تشافي هيرنانديز، من الدولي الجزائري ياسين براهيمي، قبل المواجهة المُرتقبة بين السد والريان في كأس قطر.

وصرّح اللاعب الأسبق للبارصا :”يجب أن نأخذ إحتياطتنا في الدفاع، خاصة بتواجد عناصر خطيرة في هجوم المُنافس مثل ياسين براهيمي”.

وأوضح التقني الشاب، بأنه سيجهز خطة لإيقاف صاحب المُراوغات السحرية وبقية زملائه في القاطرة الأمامية للرهيب، خلال مُباراة غدا السبت.

ويتواجد خريج مدرسة رين، في أفضل أحواله منذ بداية الموسم الجاري، مُتمكنا من تسجيل 10 أهداف كاملة في دوري النجوم.