تشالنج القرآن الكريم من فتيات وصبية إفريقيين يحصد الملايين!

نشرت مجموعة من الفتيات والصبية، من افريقيا مقطع فيديو، يشبه إلى حد ما “تشالنج”. حيث يظهر في المقاطع فتيات يتداولون كرسي ويقرآون ما تيسر من القرآن الكريم.

والطريف في الفيديو، أن أحداهن تمسك كيس بلاستيكي مملوء بالماء، إن أخطأ المتسابقون تثقبه فوق رؤوسهم. كما انتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظي لغاية الآن أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

في حين، كتب الصحفي جمال سلطان في تغريدة له عبر التويتر “مجموعة من الصبية في غانا، غرب أفريقيا، فتيات وأولاد”. “نظموا بينهم مسابقة طريفة في حفظ القرآن ، وبثوها على منصة “تيك توك”، الفيديو حظي حتى الآن بعشرة ملايين مشاهدة”.

كما لاق الفيديو، استحسان، وردود فعل ايجابية بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. مشجعين هؤلاء الصبية و الفتية على مواصلة مثل هذه المسابقات التشجيعية.

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وتشرف الهيئة العامة للترفيه السعودية على انطلاق برنامج “عطر الكلام” مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك. وهو أول برنامج مسابقات في العالم يجمع تلاوة القرآن والأذان معاً، حيث سيُعرض على قناة السعودية.

ووفقاً لـ”واس”، أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مؤخراً إطلاق البرنامج الذي يعد إحدى المبادرات العالمية. وهو أول برنامج يجمع تلاوة القرآن والأذان، عرف أكثر من 40 ألف مشترك من مختلف دول العالم وتأهل 36 مشتركاً. كما أنه ينطلق في شهر رمضان المبارك ويُبث على قناة السعودية.