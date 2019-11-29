تشالو: “سنطبق فلسفتنا أمام فريق سان بيدرو القوي”

أكد مدرب نادي بارادو، فرانسيسكو تشالو، أن المواجهة المقبلة لفريقه أمام سان بيدرو، ستكون جد قوية، وسيعتمد فيها على فلسفة فريقه في اللعب.

وصرح تشالو، للإذاعة الوطنية: “الآن دخلنا في بطولة مصغرة، ضمن كأس “الكاف”، أين سنواجه فريق قوي لم ينهزم بعد، وفاز بكل مبارياته داخل الديار”.

وأضاف مدرب بارادو: “لا نملك فكرة كبيرة على المنافس، لكن سنطبق فلسفتنا في اللعب، مع الإيمان بقدراتنا”.

وتابع تشالو: “هذه أول مشاركة للفريق في منافسة كأس الكاف، لاعبونا جد محفزين، وبدأو التعود عليها، وكل مباراة تزيد من خبرتهم في هذه المنافسة”.

يذكر أن نادي بارادو، سيواجه فريق سان بيدرو الكوت ديفواري، السبت المقبل، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف.