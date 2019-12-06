تشالو: “علينا أن نكون في قمة مستوانا للوقوف في وجه أغادير”

أكد مدرب نادي بارادو، فرانشيسكو تشالو، بأن فريقه سيواجه أبرز مرشح في مجموعتهم لحساب كأس الكاف، نادي حسنية أغادير المغربي.

وصرح فرانشيسكو تشالو، للإذاعة الوطنية: “تابعت مباريات حسنية أغادير، ومن الناحية النظرية هو فريق قوي، ويعد أبرز المرشحين في مجموعتنا”.

وأضاف مدرب بارادو: “علينا أن يكون فريقنا في قمة مستواه يوم المباراة، لنتمكن من الوقوف في وجه حسنية غادير”.

وتابع فرانشيسكو تشالو: “علينا أن نفوز بكل مبارياتنا داخل الديار، والعودة بنقاط من خارج القواعد، وهذه المهمة ليست بالسهلة”.

يذكر أن نادي بارادو، سيستضيف فريق حسنية أغادير، بملعب “مصطفى تشاكر”، يوم الأحد المقبل، لحساب كأس الكاف.