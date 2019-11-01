تشالو: “كأس الكاف هي هدفنا الأول هذا الموسم”

كشف مدرب نادي بارادو، فرانسيسكو تشالو، أهداف النادي لهذا الموسم، أين يلعب الفريق على ثلاثة جبهات، بأول مشاركة إفريقية في تاريخه.

وصرح فرانسيسكو تشالو، للإذاعة الوطنية: “وضعنا أولويات في أهدافنا لهذا الموسم، أين وضعنا كأس الكاف، كأبرز أهدافنا”.

وأضاف: “بعد كأس الكاف، نطمح لتحقيق مشوار جيد في البطولة الوطنية كهدف ثاني للفريق، والذهاب لأبعد حد في منافسة كأس الجمهورية”.

يذكر أن نادي بارادو، تنتظره مباراة مهمة أمام كمبالا سيتي الأوغندي، لبلوغ الدور الـ16 من كأس الكاف، في حين يحتل المرتبة الأخيرة في بطولة المحترف الأول.