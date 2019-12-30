تشالو: “لاعبونا تحلوا بعزيمة كبيرة لتحقيق هذا الفوز”

الرياضة
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تشالو: “لاعبونا تحلوا بعزيمة كبيرة لتحقيق هذا الفوز”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى مدرب نادي بارادو، فرانشيسكو تشالو، على أداء وعزيمة لاعبيه، خلال مواجهة نادي إنييمبا، والتي مكنتهم من تحقيق فوز مهم لحساب كأس الكاف.

وصرح فرانشيسكو تشالو، عقب هذه المواجهة: “كانت مباراة مهمة وجيدة، وجرت في وقت حساس جدا، بالنظر لترتيبنا في المجموعة، أين كنا مجبرين على تحقيق الفوز”.

وأضاف: “أهنئ لاعبينا على أدائهم، خاصة في الشوط الثاني، أين خرجوا من غرف تغيير الملابس بعزيمة كبيرة على تحقيق الفوز”.

وختم فرانشيسكو تشالو: “بالرغم من أنه كانت تنقصنا بعض الفعالية أمام المرمى، إلا أننا تمكنا من تحقيق فوز جيد”.


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