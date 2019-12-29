تشالو: “لا بديل عن الفوز أمام إنييمبا”

شدد مدرب نادي بارودو، فرانشيسكو تشالو، على ضرورة الفوز بالمباراة التي ستجمعهم بنادي إنييمبا النيجيري، لحساب كأس الكاف.

وصرح فرانشيسكو تشالو، بخصص هذه المواجهة: “ستكون مواجهة صعبة أمام فريق يملك خبرة في المنافسة الإفريقية، وسبق له التتويج بها”.

أضاف: “يجب علينا الفوز بهذه المباراة، من أجل الروح المعنوية للفريق بشكل خاص، وعلينا تطبيق فلسفتنا المعتادة في اللعب لتحقيق لك”.

وتابع: “نحن مجبرون على إظهار رد فعل إيجابي، خاصة بعد خسارتنا الأخيرة في هذه المنافسة، أمام نادي أغادير”.

يذكر أن نادي بارادو، يواجه اليوم الأحد، نادي إنييمبا النيجري، بملعب “مصطفى تشاكر”، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف.