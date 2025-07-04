تشايكور ريزا سبور يعلن رحيل غزال

أعلن نادي تشايكور ريزا سبور التركي، اليوم الجمعة، رحيل نجمه الجزائري، رشيد غزال، عقب نهاية عقده الذي امتد لموسم واحد فقط، ليصبح اللاعب حرًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم قصر تجربته مع النادي، إلا أن غزال بصم على حضور مميز خلال الموسم المنقضي.

حيث خاض 25 مباراة بمجموع يقارب 1500 دقيقة لعب، توزعت على 23 مباراة في الدوري التركي الممتاز، ومباراتين في مسابقة الكأس.

أسهم الجناح الجزائري خلالها عن 6 أهداف، بتسجيله 4 أهداف وتقديمه تمريرتين حاسمتين.

ويُنتظر أن يُثير غزال اهتمام عدد من الأندية الباحثة عن تعزيز صفوفها بخبرة اللاعب صاحب الـ32 عامًا. والذي سبق له التألق في بطولات كبرى، أبرزها الدوري الفرنسي مع ليون، والدوري التركي مع بشكتاش، حيث تُوّج بالثلاثية المحلية سنة 2021.