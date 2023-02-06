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فن وثقافة

تشجيعا للمبدعين.. إطلاق جائزة أشبال الثقافة

بقلم نادية بن طاهر
تشجيعا للمبدعين.. إطلاق جائزة أشبال الثقافة
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أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن إطلاق جائزة “أشبال الثقافة”، برعاية من الوزير الأيمن أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان للوزارة، سترفع الجائزة، في دورتها الأولى إلى روح الأديب الكبير “مالك حداد”.

وتأتي هذه الجائزة، تشجيعا للمبدعين الناشئين وتحفيزا لهم على المواصلة في مجالات الإبداع الثقافية والفنية.

وتسعى الجائزة إلى تشكيل إضافة في المشهد الثقافي والإبداعي الجزائري. ومرافقة الناشئة من الموهوبين في الفئات الفنية والتشكيلية والأدبية.

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