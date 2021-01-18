تشجيع تبادل الزيارات والوفود الجامعية بين الجزائر وفرنسا

استقبل وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الإثنين، سفير فرنسا بالجزائر فرانسوا غويات، في لقاء مثمر وثري.

وحسب بيان للوزير، فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه، وهذا في إطار الرؤية الجديدة التي ينتهجها القطاع في مجال التعاون الدولي، والقائمة على تعاون متوازن وشراكة رابحة بالنسبة للطرفين.

وأكد الطرفان على ضرورة التعاون في التكوين والبحث والحوكمة، وتبادل الممارسات الايجابية حول تشغيلية خريجي المؤسسات الجامعية.

وكذا توجيه البحث حول المحاور ذات الأولوية والأهمية لدى الطرفين، كالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى تسهيل حركية الأساتذة الباحثين والطلبة.

واتفق الطرفان على تشجيع تبادل الزيارات والوفود الجامعية، وكذلك تعزيز التوأمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها.

وقد كان اللقاء مثمرا وثريا وفرصة ثمينة لتقييم التعاون الثنائي ما بين القطاعين في البلدين، يضيف البيان.‏