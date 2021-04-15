تشجيع حركية الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه للجامعات التركية

استقبل وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش.

وحسب بيان للوزارة، فقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين، والتي هي علاقات تاريخية بين البلدين والشعبين الجزائري والتركي.

وأكد الطرفان على تطابق الآراء ووجهات النظر ونفس الأهداف.

واتفق الطرفان على تكثيف التعاون والتبادل في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في الميادين والتخصصات العلمية والتكنولوجية.

كما اتفق الطرفان على إعادة هيكلة التعاون في شكل مشاريع بحث ذات صلة بأولويات برامج التنمية، في إطار مبدأ رابح رابح.

وكذا إقامة أيام دراسية حول علاقة الجامعة بالمؤسسة، وهذا بحضور الشركات التركية العاملة بالجزائر أو عن تقنية التحاضر عن بعد من تركيا.

وقد سبق للسفيرة زيارة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف والتي ستبرم معها مجموعة من الاتفاقيات.

وأبدت السفيرة، رغبة واستعداد بلدها للتعاون في مجال التكوين بالجامعات التركية.

وكذا تشجيع حركية الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وطلبة الدكتوراه للقيام بزيارات علمية للجامعات التركية.

وجرى بحث والتشاور حول ما هي الفروع العلمية التي يمكن تطويرها معا.

للعلم، فقد منحت الحكومة التركية عددا معتبرا من المنح للطلبة الجزائريين.

كما أنه يتم تعليم اللغة التركية على مستوى بعض الجامعات ومراكز التعليم المكثف للغات.